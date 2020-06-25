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У Владимира Зеленского появились проблемы с рейтингом 

Аргументы Недели 50 минут назад
Рейтинг Зеленского рухнул
Фото: Reuters
Украинские социологи фиксируют падение популярности президента Владимира Зеленского. Согласно их данным, уже почти треть населения страны не против проведения досрочных выборов.
Центр «Социальный мониторинг» опросил более 3 тысяч человек, представляющих все регионы и все группы населения страны. Отчет о проведенном исследовании политических настроений украинцев авторы озаглавили: «Радикализация настроений на фоне экономического и политического кризисов».
Эксперты отмечают, что в течение первого года президентства Владимир Зеленский, несмотря на скандалы в его окружении и непопулярные решения органов власти, пользовался доверием более чем половины населения Украины. Сейчас же президенту полностью доверяют 13%; доверяют в той или иной степени 28,3%; скорее не доверяют 25,4%; вовсе не доверяют 24,8%. Сравнив показатели, аналитики пришли к выводу, что баланс доверия/недоверия к Зеленскому впервые имеет негативное значение — 8,9%. В мае 2019 года (в период инаугурации) Зеленскому доверяли на 34,1% больше людей, чем не доверяли; к ноябрю 2019-го баланс даже увеличился до 35,6%. Но уже в январе этого года показатель снизился до +10,1%, а в начале лета перешел за нулевую отметку.
«Рубикон перейден — не доверяют президенту более половины избирателей, каждый второй уже не ждет от Зеленского ничего хорошего», — считает политолог Алексей Голобуцкий.
По его мнению, такая ситуация стала возможной из-за недоверия украинцев к антикоррупционным ведомствам и правоохранительной системе. Согласно данным «Социального мониторинга», 47,7% очень негативно и 35% негативно оценивают усилия власти, направленные на борьбу с коррупцией в высших эшелонах (11,3% оценивают относительно позитивно, 1,3% — позитивно). Кроме того, 47,6% крайне негативно оценивают действия власти по привлечению к ответственности представителей прежнего государственного руководства. Еще 34,2% — негативно. Успехи в этом направлении отмечают лишь 10,7% опрошенных.
Война в Донбассе стала одной из причин изменившегося отношения к украинскому руководству. 42,1% оценили действия команды Зеленского в этом вопросе очень негативно, 38,6% негативно (относительно позитивно 13,8%, целиком положительно 0,9%).
Украинцам предложили оценить предложенный социологами перечень проблем страны по пятибалльной шкале. Ответы распределились следующим образом: разрешение конфликта на востоке (4,59), упадок экономики (4,59), рост цен, инфляция (4,58), увеличение тарифов (4,52), безработица (4,47), обогащение олигархов и обнищание населения (4,3), уровень налогов и сборов (4,23), социальная несправедливость (4,23), изношенность инфраструктуры ЖКХ (4,2), экология (4,16), качество и темпы реформ (4,11), зависимость государства от внешнего управления (4,02), эмиграция населения, массовая трудовая миграция за границу (3,89). Отношения с Россией как основной проблемы государства получили оценку 3,75, а возвращение Украине Крыма — 3,55.
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В мире , Социология , Владимир Зеленский
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