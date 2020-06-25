Зеленский решил «идти в разведку»

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание новосозданного комитета по вопросам разведки и заявил, что "идет в разведку".

Зеленский 17 июня своим указом создал комитет по вопросам разведки, а также ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности. В тексте документа сообщается, что новый комитет создан с целью "совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".

По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский провел заседание комитета и поставил приоритетные задачи, определил главные направления работы, пути усиления разведывательных возможностей страны в условиях противодействия гибридным угрозам.