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Зеленский заявил, что «идет в разведку» 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Зеленский решил «идти в разведку»
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание новосозданного комитета по вопросам разведки и заявил, что "идет в разведку".
Зеленский 17 июня своим указом создал комитет по вопросам разведки, а также ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности. В тексте документа сообщается, что новый комитет создан с целью "совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".
По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский провел заседание комитета и поставил приоритетные задачи, определил главные направления работы, пути усиления разведывательных возможностей страны в условиях противодействия гибридным угрозам.
"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", — цитирует Зеленского пресс-службы.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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