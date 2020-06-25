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Зеленский назвал возможную дату пика по COVID-19 на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Зеленский назвал дату пика по COVID-19 на Украине
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране наступит посреди лета, если не остановить ежедневный рост числа заболевших.
Ранее минздрав Украины сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки инфекцией заболели еще 994 человека и 16 скончались.
"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койко-мест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", — цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.
По данным пресс-службы, на совещании по предотвращению распространения COVID-19 министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина.
"При соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительный рост числа больных", — говорится в сообщении пресс-службы.
Также на совещании представитель МВД сообщил, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин, общая сумма наложенных штрафов уже превысила 5 миллионов гривен (около 186,5 тысячи долларов).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 40 тысяч случаев инфицирования COVID-19, скончались 1067 человек, 17,76 тысячи пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Владимир Зеленский , Максим Степанов , Минздрав РФ , Правительство Украины , ВОЗ , МВД
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