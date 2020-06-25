Составлен «список головорезов» Башара Асада 

Агенство Anadolu составило свой перечень военных преступлений в Сирии , которые, по мнению Турции, совершили правительственные силы, и опубликовало «список головорезов» президента Башара Асада

Утверждается, что в него включены имена всех пособников за годы конфликта в стране, начавшегося в 2011 году. Среди них, помимо самого Асада, сотни военнослужащих и сотрудников сил госбезопасности, в том числе младший брат президента Махир Асад, командующий республиканской гвардией.

Находящихся в списке обвиняют в применении химоружия, незаконных задержаниях, насилии, пытках, бомбардировках гражданских объектов, принуждении населения к бегству из собственных домов.

Как утверждает Турция, Асад для подавления мирных акций протеста в стране создал центральную кризисную палату, которая впоследствии «превратилась в мозг систематических военных преступлений против собственного народа».

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.