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На Украине объявили о начале второй волны коронавируса 

Российская Газета и ещё 10 2 часа назад
На Украине объявили о начале второй волны коронавируса
Фото: РИА Новости
На Украине будут развернуты места в больницах для приема больных в ходе начавшейся в стране второй волны коронавируса. Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд — почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости" — приводит слова чиновника "Интерфакс".
Причиной нового витка эпидемии Шмыгаль назвал массовое несоблюдение карантинных ограничений, на что указывают медики и эпидемиологи.
"Люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решается эти ограничения усиливать. Как следствие — мы видим значительный рост заболеваемости", — признал глава украинского кабмина.
Шмыгаль призвал граждан придерживаться ограничений, носить маски, проводить дезинфекцию и соблюдать социальную дистанцию. Иначе пострадает экономика страны, а она сама может быть закрыта на жесткий карантин, предупредил чиновник.
По официальной статистике, число заражений коронавирусом на Украине 25 июня впервые превысило тысячу человек. Всего заболело 40 854 украинца, 1 078 умерло.
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Комментарии
В мире , Правительство Украины , Интерфакс
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