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Лидер чернокожих активистов пригрозил «сжечь США» 

Lenta.ru 43 минуты назад
Лидер чернокожих активистов пригрозил «сжечь США»
Фото: globallookpress.com
Сторонники расовой справедливости «сожгут систему и заменят ее», если власти США не выполнят их требования. Такое заявление сделал в эфире Fox News президент нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») Хоук Ньюсом.
Ньюсома попросили прокомментировать заявления, в которых он оправдывал насильственные методы борьбы. Он ответил, что американская система основана на насилии, начиная с Войны за независимость США.
«США вмешивается и подрывает режимы, заменяет их лидеров на лидеров, которые им нравятся. Так что для любого американца обвинять нас в том, что мы склонны к насилию — крайне лицемерно», — сказал активист.
Он подчеркнул, что не осуждает насилие, но и не оправдывает его, а просто говорит о фактах — по его мнению, именно насильственные протесты приводят активистов к желаемым результатам. Ньюсом указал, что именно массовые восстания в 1960-х годах привели к обогащению и развитию афроамериканских сообществ.
Ведущая предложила Ньюсому оценить цитату активиста Мартина Лютера Кинга-младшего, в которой тот высказывается против как черных, так и белых расовых лозунгов и призывает объединяться в любви к богу. Представитель BLM в ответ назвал Иисуса Христа «самым известным черным радикальным революционером», который был, по его мнению, убит как и другие «черные активисты».
«Я просто хочу освобождения черных и черного народовластия, любой ценой», — заключил Ньюсом.
Ранее 25 июня сообщалось об идеологических основаниях современного афроамериканского активизма: в медиа появилось интервью 2015 года, где Патрисса Каллорс, одна из основательниц BLM, обозначает себя и другую основательницу, Алисию Гарзу, как «обученных марксистов».
23 июня сообщалось, что активист движения и бывший священник Шон Кинг призвал сносить статуи Христа: по его мнению, Христос с европейской внешностью — не что иное, как символ превосходства белой расы.
Название движения BLM созвучно с главным лозунгом протестов, охвативших десятки американских городов: их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью. Протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.
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Комментарии 1
В мире , Иисус Христос , Шон Кинг , Мартин Лютер , Fox News , США
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