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Украина решила арестовать 18 иностранных судов за заходы в порты Крыма 

ТАСС и ещё 2 42 минуты назад
Украина объявляет в розыск заходившие в Крым суда
Фото: ТАСС
Украинские суды приняли решения об аресте 18 судов за "нарушение порядка захода в порты Крыма". Киев намерен объявить их в розыск и обратиться к другим странам для помощи в выполнении решений об арестах.
"Прокуратура Автономной республики Крым (входит в Генеральную прокуратуру Украины, расположена за пределами Крыма — прим. ТАСС) обращается в суд с ходатайствами о наложении арестов на морские суда, которые нарушили порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров. На данный момент наложен арест на 18 судов-нарушителей", — сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг.
"Прокуратура автономии планирует обратиться к украинскому бюро Интерпола для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы иностранным государствам о международной правовой помощи с целью выполнения арестов", — говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что Украина с 2014 года считает заходы иностранных судов в порты Крыма нарушением законодательства.
"Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов", — пояснили в пресс-службе позицию Киева, утверждая, что "нарушают законодательство преимущественно суда под флагом России, иногда — Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении".
Киев потирает руки: Москва дорого заплатит за Крым
В марте 2014 года после политического кризиса и переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% жителей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал документы о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.
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Комментарии 20
В мире , Украина , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Интерпол , ИТАР-ТАСС , Киев , Республика Крым
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