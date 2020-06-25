Украина объявляет в розыск заходившие в Крым суда

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Украинские суды приняли решения об аресте 18 судов за "нарушение порядка захода в порты Крыма ". Киев намерен объявить их в розыск и обратиться к другим странам для помощи в выполнении решений об арестах.

"Прокуратура Автономной республики Крым (входит в Генеральную прокуратуру Украины, расположена за пределами Крыма — прим. ТАСС) обращается в суд с ходатайствами о наложении арестов на морские суда, которые нарушили порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров. На данный момент наложен арест на 18 судов-нарушителей", — сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг.

"Прокуратура автономии планирует обратиться к украинскому бюро Интерпола для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы иностранным государствам о международной правовой помощи с целью выполнения арестов", — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что Украина с 2014 года считает заходы иностранных судов в порты Крыма нарушением законодательства.

"Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов", — пояснили в пресс-службе позицию Киева, утверждая, что "нарушают законодательство преимущественно суда под флагом России, иногда — Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении".