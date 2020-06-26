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Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
В США может появиться новый штат
Фото: AP Photo / J. Scott Applewhite
Палата представителей конгресса США в пятницу проголосует по статусу столицы Вашингтона, который предлагается сделать 51-м штатом страны.
В настоящее время Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия, не входящим ни в один из штатов.
Спикер палаты Нэнси Пелоси на пресс-конференции назвала "серьезной несправедливостью" низкий статус штата. "Завтра (в пятницу) мы исправим эту несправедливость, которая противостоит нашей демократии", — приводит слова спикера телеканал Fox News.
Спонсорами инициативы выступают конгрессмены из Демократической партии, к которой принадлежит и Пелоси. Они указывают, что жители столицы добросовестно исполняют свои гражданские обязанности, но при этом не имеют возможности избирать своих представителей в федеральный конгресс.
Что касается перспектив законопроекта, как ожидается, он будет одобрен в нижней палате, где большинством располагают демократы, и отклонен в сенате, находящемся под контролем республиканцев. В Белом доме заявили, что в любом случае наложат на законопроект вето.
Ранее президент Дональд Трамп в интервью газете New York Post назвал Вашингтон на 100% принадлежащим демократам, отметив, что за его превращение в штат могут проголосовать только "очень глупые республиканцы".
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Комментарии
В мире , Протесты в России , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Fox News , США
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