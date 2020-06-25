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Пока вы спали: парад в Крыму поссорил РФ и Украину 

Алиса Селезнёва 19 минут назад
Пока вы спали: парад в Крыму поссорил РФ и Украину
Фото: РИА Новости

Украина направила России ноту протеста из-за парада в Крыму

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением парадов Победы в Крыму, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР «без согласования с украинской стороной». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Проведение парадов официальный Киев расценил как «откровенное пренебрежение действующим законодательством Украины и нормами международного права» и как дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях.
Украинские власти также посчитали, что демонстрация военной техники на параде в Крыму свидетельствует о продолжении его милитаризации и «представляет серьезную угрозу европейской безопасности».

Российские отели и санатории отложили возобновление работы

Требования по регулярному тестированию персонала и предоставлении отдыхающими справок об отсутствии у них коронавируса, а также проблемы с наймом работников и закупкой средств дезинфекции, заставили ряд гостиниц и санаториев отложить открытие. Об этом пишет газета «Коммерсант».
По данным издания, участники рынка опасаются, что часть отелей и здравниц уже не смогут возобновить работу, и ожидают, что доходы тех, кто примет решение открыться, сократятся в восемь-десять раз относительно прошлого года.

Россия подготовила Сербию к переговорам с США

На встречах с президентом России Владимиром Путины и главой МИД Сергеем Лавровым обсуждались идеи и способы решения косовской проблемы и были получены «определенные советы и хороший анализ». Об этом рассказал глава Сербии Александр Вучич, пишет «Коммерсант».
С таким заявлением Вучич выступил в преддверии встречи, на которой США намерены предложить план по возобновлению сербско-косовского диалога и нормализации отношений Белграда и Приштины путем создания своего рода экономического союза.
«Ясно, что нас ждет тяжелый период и давление по реализации планов, о которых нам и не говорили. Поэтому, по оценке России, мы должны быть внимательны и осторожны, когда нам будут преподносить эти планы», — подчеркнул глава Сербии.

Европа не хочет открывать границы для россиян

Европейский союз может сохранить запрет на въезд для жителей США, Бразилии и России, несмотря на открытие границ с 1 июля. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, соответствующий документ готовится в Брюсселе и пока не утвержден. Однако запрет будет распространяться на страны, которые пока не смогли взять под контроль распространение коронавируса.

МВФ ухудшил прогноз развития мировой экономики

Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, и прогноз экономического роста скорректирован. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного валютного фонда.
По данным МВФ, в мировой экономике ожидается спад на 4,9%, что на 1,9% ниже апрельских оценок. Спад экономики России в 2020 году фонд ожидает на уровне 6,6%. При этом рост мирового объема производства в 2021 году прогнозируется на уровне 5,4%, а ВВП России — на 4,1%.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
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В мире , Сергей Лавров , Александр Вучич , МИД , ЕС , Международный валютный фонд , Газета "Коммерсантъ" , Киев , Республика Крым
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