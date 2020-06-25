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В Армении умерли 11 пациентов с коронавирусом за сутки 

РИА Новости 39 минут назад
В Армении умерли 11 пациентов с коронавирусом за сутки
Фото: © Sputnik / Асатур Есаянц
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 771 и достигло 22488, еще 11 человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В среду власти республики сообщали о 21717 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 386 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 22488 случаев коронавируса. Вылечились 11335 пациентов. Скончались 397 человек", — уточнили в центре.
Отмечается, что на лечении находятся 10625 пациентов, проведены 102736 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
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В мире , ВОЗ , Армения
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