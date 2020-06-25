Грузию атаковала саранча

Нашествие саранчи началось на дачных участках в районе Мухиани возле Тбилиси . Об этом 24 июня сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, о скоплении саранчи стали сообщать местные жители в соцсетях. На это отреагировали в Национальном агентстве продовольствия Грузии и выслали специалистов для уничтожения насекомых. Представитель агентства Николоз Месхи сообщил, что саранча уже распространилась на двух гектарах.

Эксперт отметил, что подобное происходит, когда в регионе держится высокая температура воздуха. Сообщается, что земли обработают специальным составом. После этого распространение насекомых-вредителей должно остановиться.

Стоит отметить, что в районе Тбилиси регулярно начинаются нашествия саранчи. Прошлым летом с этими насекомыми также приходилось вести борьбу.