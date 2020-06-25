Сын Хрущева погиб от огнестрельного ранения 

Сын первого секретаря ЦК КПСС Сергей Хрущёв, о смерти которого стало известно неделю назад, погиб от огнестрельного ранения в голову, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на Associated Press. Об этом журналистам рассказал американский медицинский эксперт Джозеф Венделькен.
18 июня, как писал «Рамблер», СМИ сообщили, что профессор Института международных исследований Томаса Уотсона Сергей Хрущёв, проживавший с 90-х годов в городе Крэнстон (Род-Айленд, США), скончался. Информацию о смерти подтвердили его друзья и правнучка Нина. Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева ушел из жизни на 85 году жизни.
Неделю назад о причинах смерти Сергея Хрущева ничего известно не было. 25 июня на сайте Associated Press была опубликована статья с комментарием медицинского эксперта Джозефа Венделькена, который заявил, что погибший скончался от огнестрельного ранения в голову. Примечательно, что сотрудники правоохранительных органов возбуждать уголовное дело отказались, поскольку полицейские не обнаружили на месте трагедии следов нападения и насилия. Отмечается, что о смерти Хрущева по телефону 911 сообщила его супруга Валентина.
В настоящий момент расследование обстоятельств произошедшего уже закрыто.