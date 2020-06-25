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Названа причина смерти в США младшего сына Хрущева 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 50 минут назад
Сын Хрущева погиб от огнестрельного ранения
Фото: ТАСС
Младший сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергея умер в США из-за огнестрельного ранения в голову, пишут СМИ со ссылкой на судмедэкспертизу.
«Не было непосредственных признаков насильственных действий с третьей стороны», — сказал представитель полиции Тодд Паталано, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Полицейские прибыли в дом Хрущева после звонка его супруги. Мужчину нашли мертвым, расследование закрыто, уголовное дело не возбуждалось, пояснил Паталано.
О смерти Сергея Хрущева сообщила дочь погибшего Нина Хрущева.
Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.
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В мире , Нина Хрущева , Сергей Хрущев , КПСС , Associated Press , РИА Новости , США
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