Сын Хрущева погиб от огнестрельного ранения

Младший сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергея умер в США из-за огнестрельного ранения в голову, пишут СМИ со ссылкой на судмедэкспертизу.

«Не было непосредственных признаков насильственных действий с третьей стороны», — сказал представитель полиции Тодд Паталано, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Полицейские прибыли в дом Хрущева после звонка его супруги. Мужчину нашли мертвым, расследование закрыто, уголовное дело не возбуждалось, пояснил Паталано.

О смерти Сергея Хрущева сообщила дочь погибшего Нина Хрущева

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.