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В МИД Турции прокомментировали намеки Макрона об «опасных играх» в Ливии 

ИА Regnum 1 час назад
Турция прокомментировала слова Макрона о войне в Ливии
Фото: Reuters
Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о роли Турции в войне в Ливии. Об этом дипломат рассказал в интервью местному радио «Башашекхир».
Глава турецкой дипломатии обвинил Францию в «опасных играх и лицемерии» в Ливии, а также во влиянии на политику Египта. Чавушоглу сказал, что СБ ООН поддерживает Правительство национального согласия Ливии, в то время как Франция (входя в СБ ООН), поддерживает другую сторону конфликта. Дипломат назвал такую позицию «лицемерием».
"Все видят, что настоящая Франция играет в опасную игру», — сказал Чавушоглу.
Этим комментарием дипломат вернул Макрону его слова об «опасных играх» Турции в Ливии.
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В мире , Мевлют Чавушоглу , Совбез ООН , МИД Турции , Ливия , Турция , Франция
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