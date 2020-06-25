Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп объяснил увеличение числа заражений коронавирусом в США 

Газета.Ru и ещё 13 1 час назад
Трамп объяснил увеличение числа заражений COVID-19 в США
Фото: РИА Новости
В США число заражений коронавирусом увеличивается из-за большого количества тестирований, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.
"Количество заражений китайским вирусом растет из-за огромного количества тестирований", — написал Трамп.
Президент отметил, что смертность продолжает снижаться.
США находятся на первом месте по распространению коронавируса в мире: заразились почти 2,5 миллиона, скончались 124 тысяч, выздоровели больше миллиона человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Газета.Ru: последние новости
Вдова сына Хрущева опровергла утверждения, что он умер от огнестрельного ранения Вдова сына Хрущева опровергла утверждения, что он умер от огнестрельного ранения В США заявили, что за учениями "Кавказ-2020" последует захват Херсона В США заявили, что за учениями "Кавказ-2020" последует захват Херсона О плане по уничтожению Украины рассказал депутат Рады О плане по уничтожению Украины рассказал депутат Рады
В мире , США , Дональд Трамп , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение