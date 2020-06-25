Трамп объяснил увеличение числа заражений COVID-19 в США

США число заражений коронавирусом увеличивается из-за большого количества тестирований, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

"Количество заражений китайским вирусом растет из-за огромного количества тестирований", — написал Трамп.

Президент отметил, что смертность продолжает снижаться.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса в мире: заразились почти 2,5 миллиона, скончались 124 тысяч, выздоровели больше миллиона человек.