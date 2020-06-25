Джо Байден станет главным соперником Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США , но пока его кандидатура вызывает слишком много вопросов. Политика уже успели обвинить в харассменте и попытке подкупить тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в 2016 году, а теперь клеймят как расиста, высмеивают за странные высказывания и прямые эфиры из подвала и подозревают в прогрессирующей деменции (старческом слабоумии). В том, насколько справедливы эти упреки и что не так с единственным кандидатом и надеждой Демпартии США, — разбиралась «Лента.ру».

Умеренный ветеран

Байдена можно смело назвать ветераном американской политики. Он был избран сенатором от Делавэра в далеком 1972-м и оставался бессменным представителем штата на протяжении 36 лет. Затем он занимал пост вице-президента США в течение двух сроков одного из самых популярных американских лидеров Барака Обамы . Даже нынешняя президентская гонка для него не первая — в 1998 и 2008 годах он уже боролся за право стать кандидатом от Демпартии, правда, тогда успеха не добился.

В этот же раз демократическая элита сделала ставку именно на Байдена — шансов его оппоненту и «кандидату от народа» Берни Сандерсу , чьи радикальные идеи грозили нарушить привычный уклад политического истеблишмента, не оставили. Официально статус кандидата от демократов за Джо закрепят только на съезде Демпартии, который из-за коронавируса перенесли с июля на середину августа. Однако уже сейчас конкурентов в этой борьбе у него не осталось.

Джо Байден в 1972 году, AP

По задумке партии, Байден должен был стать проверенным вариантом, который поможет демократам не только наконец-то изгнать республиканцев из овального кабинета, но и вернуть большинство в сенате Конгресса. Ожидалось, что именно он, в отличие от того же Сандерса, сможет привлечь максимальное число избирателей из тех категорий, на которые обычно опираются демократы — афроамериканцев и женщин.

Черное население и так в большинстве своем голосует за кандидатов от Демпартии, а Байден к тому же отличился работой с первым президентом-афроамериканцем. Это должно было сыграть ему на руку как умеренному продолжателю политики 44-го президента США. В случае же с женщинами дополнительные очки должна была обеспечить та поддержка, которую он неоднократно высказывал, в частности, движению #MeToo. Однако в реальности все оказалось несколько сложнее.

«Ты ничто для меня»

В конце марта бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила политика в сексуальных домогательствах. По ее словам, все произошло весной или летом 1993 года, когда Байден занимал пост сенатора. В тот день Рид попросили передать политику сумку, и они встретились в одном из зданий сената. При встрече, вспоминает женщина, сенатор прижал ее к стене, насильно поцеловал, залез одной рукой под блузку, а второй — под юбку и проник в нее пальцами. Байден удивился, когда помощница его оттолкнула, а затем улыбнулся и заявил, что якобы слышал, что нравится ей.

По словам Рид, до инцидента она уже жаловалась на неподобающее поведение Байдена начальству — тогда речь шла о сомнительных намеках и прикосновениях, — однако ее проигнорировали. Позже женщина снова обратилась к трем помощникам сенатора, рассказав им о случившемся, но те отказались принимать какие-либо меры. Тогда она написала заявление в отдел кадров сената, однако и там решили не проводить никаких расследований по этому поводу. Более того, Рид заявили, что она плохо справляется со своими обязанностями, а затем уволили.

После огласки истории сторонники Байдена поспешили обвинить женщину во лжи, попытке заработать популярность на фоне предвыборной кампании и очернить имя «достойного кандидата с идеальной репутацией». Работавшие с политиком помощники, к которым, по словам Рид, она обращалась после домогательств, заявили, что подобных жалоб им никогда не поступало, а ее саму они даже не знают. При этом Байден долгое время отмалчивался, но в итоге заявил, что не помнит женщину, а описанных ею событий никогда не было.

Ron Edmonds / AP

Постепенно в деле начали появляться новые детали. Во-первых, оказалось, что Рид и еще семь женщин, работавших когда-то с Байденом, уже публично обвиняли политика в харассменте. Причем было это в 2019 году, еще до начала президентской гонки. Во-вторых, слова бывшей помощницы, которую многие успели обвинить в слишком долгом молчании, подтвердили несколько свидетелей. Они сообщили, что Рид рассказывала им о произошедшем еще в 1990-х годах.

Оказалось, что о домогательствах Байдена знали соседка и бывшая коллега женщины, а также ее подруга, брат и мать. Причем мать Рид в августе 1993-го даже рассказала историю дочери в эфире шоу Ларри Кинга , правда, так и не раскрыв имя «известного сенатора», на которого работала пострадавшая. Позже выяснилось, что обвинения были задокументированы и в письменном виде — о них в судебном заявлении упоминал ее бывший муж. В бумагах указывалось, что Рид подверглась харассменту в офисе Байдена, при этом не уточнялось, что домогательства исходили именно со стороны сенатора.

Однако даже этих улик хватило, чтобы вокруг кандидатуры Байдена, которая и так была не по вкусу некоторым демократам и сторонникам партии, разгорелся очередной скандал. Наибольшее возмущение поведение политика ожидаемо вызвало среди участниц движения #MeToo. «Ты не можешь позволить себе такое поведение, кем бы ты ни был — Трампом, Байденом или Харви», — заявила бывшая актриса и продюсер Луизетт Гейсс, которая в свое время обвинила в харассменте голливудского продюсера Харви Вайнштейна

Впрочем, и среди активисток #MeToo нашлись те, кто решил поддержать Байдена, несмотря ни на что. Это, кстати, вызвало особые опасения защитниц прав женщин. По их мнению, такие разногласия среди представителей движения, в большинстве своем поддерживающего именно демократов, могли подорвать позиции партии в целом, дав республиканцам очередной повод упрекнуть своих соперников в двуличии. Опасения эти, к слову, в полной мере оправдались.

Так, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что верит словам политика и считает данный вопрос закрытым. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер также отметил, что ему достаточно того, что Байден отверг все обвинения. В защиту политика высказались и другие видные представители партии, в том числе и женщины-сторонницы #MeToo.

После этого демократы вполне закономерно подверглись критике со стороны республиканцев. Те не преминули напомнить, что представители Демпартии высказывались в абсолютно противоположном ключе, когда речь шла об обвинениях в домогательствах в адрес судьи Верховного суда США, республиканца Бретта Кавано в 2018-м.

Черные голоса

Другой удар по своей репутации, а заодно и по позициям всей партии Байден нанес уже самостоятельно. В конце мая бывший вице-президент стал гостем радиошоу The Breakfast Club. Таким образом политик, вероятно, надеялся привлечь внимание целевой аудитории передачи — молодых афроамериканцев — и в целом повысить свою популярность среди молодежи, отношения с которой у него, в отличие от Сандерса, не ладятся. Однако в итоге его положение только ухудшилось.

В ходе интервью с чернокожим радиоведущим Ленардом Маккелви (Charlamagne Tha God) Байден заявил, что тот не может называть себя черным, если поддерживает Трампа.

Реакция на эти слова не заставила себя ждать. В соцсетях Байдена сразу же обвинили в том, что он пытается поучать афроамериканцев и ставит под вопрос их расовую аутентичность. В первую очередь к критике политика присоединились республиканцы. Так, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт отметил, что для демократов вполне типично принимать поддержку черных избирателей как должное и запугивать тех, кто не согласен с их политикой. Его мнение поддержал и баллотирующийся от Мичигана Джон Джеймс. «Я имею право думать и голосовать самостоятельно, как и все другие американцы, в том числе черные», — заявил он.

В штабе Трампа, которого самого регулярно критикуют за его слова в адрес испаноговорящих граждан США и американцев азиатского происхождения, высказывание Байдена сочли расистским и дегуманизирующим. «Белые либеральные элиты продолжают диктовать, какие черные американцы имеют право голоса, а какие нет», — прокомментировала ситуацию советник штаба и лидер движения «Черные голоса за Трампа» Катрина Пирсон. Более того, спустя всего несколько часов после эфира республиканцы создали отдельный сайт и залили туда отрывок видео, на котором Байден повторяет свою неудачную фразу, а на его лице красуется надпись «расист».

страница Ленарда Маккелви в Facebook

Усугубила ситуацию довольно невнятная реакция на скандал со стороны штаба Байдена — пресс-секретарь политика Симон Сандерс (кстати, афроамериканка) заявила, что бывший вице-президент просто шутил. Впрочем, недовольные нашлись и среди демократов. Патрик Гаспар, работавший помощником в администрации Обамы , отметил, что Байден «не в том положении, чтобы определять, кто достаточно черный, а кто нет».

Масла в огонь подлили и СМИ. К примеру, в New York Post появилась разгромная статья, обвинявшая Байдена в «примитивном расизме». В публикации отмечалось, что слова бывшего вице-президента стали ударом в живот афроамериканцам вне зависимости от их политических убеждений и, несомненно, лишат его значительной части черных голосов на ноябрьских выборах.

Подобные катастрофические прогнозы разделили далеко не все. Ряд экспертов посчитал, что Байден все же успел хорошо зарекомендовать себя в глазах афроамериканцев как главный помощник Обамы и эта репутация позволит ему свести к минимуму негативный эффект от сомнительных высказываний. К тому же, в отличие от ситуации с Тарой Рид, на этот раз политик не стал затягивать с комментариями и довольно быстро извинился за свои слова, пусть и не без проблем — часть вины бывший вице-президент все равно умудрился переложить на своего интервьюера, отметив, что он сам был «не единственным умником в этой беседе».

Довольно скоро Байдену выпал шанс реабилитироваться на фоне массовых протестов, которые разгорелись в США после смерти чернокожего Джорджа Флойда из Миннеаполиса, — мужчина скончался после жесткого задержания полицией. Бывший вице-президент осудил действия правоохранителей и заявил, что возражать против такой жестокости — «правильно и необходимо». Политик даже решил лично посетить демонстрации в городе Уилмингтон в Делавэре и встретиться с лидерами местной черной общины.

«Афроамериканцы, а особенно афроамериканки, являются главной опорой, основой основ Демократической партии. (…) Послушайте, что говорят активисты: "Если чернокожие так важны для вас, значит, они должны получать руководящие должности"», — пояснила политолог Университета Эмори Андра Джиллеспи.

Joe Raedle / Getty Images

Великий оратор

Выступление в The Breakfast Club, к слову, особенно ярко продемонстрировало еще одну слабость Байдена — его неумение четко отвечать на поставленные вопросы и ясно излагать свои мысли. Сначала политик переврал данные о численности чернокожего населения в Делавэре, заявив, что штат занимает по этому показателю восьмое место в стране, хотя на самом деле — 33-е.

Затем он похвастался, что смог собрать на праймериз в штате Южная Каролина больше голосов афроамериканцев, чем кто-либо другой, включая экс-президента Обаму, — в действительности же всего 61 процент против 78 у Обамы в 2008-м. Однако больше всего в глаза бросалось даже не то, что бывший вице-президент сыпал недостоверными фактами, а то, что всю эту информацию он выдавал не к месту и невпопад.

Впрочем, подобные казусы с политиком происходят уже не впервые. Буквально в мае в ходе виртуального круглого стола он заявил, что жертвами коронавируса в США стали миллионы человек. На самом деле на тот момент от инфекции умерли около 85 тысяч американцев. Оказалось, что Байден просто перепутал погибших с теми, кто остался без работы из-за пандемии.

В марте бывший вице-президент, выступая перед избирателями, перепутал свою жену с сестрой, а в феврале ошибочно заявил, что будет бороться за пост сенатора, а не президента. До этого же он сообщил, что с 2007 года 150 миллионов американцев были убиты с помощью огнестрельного оружия (при общей численности населения США в 327 миллионов человек).

Промахи у Байдена случались и в более ранние годы. Говоря об Обаме в 2007-м, он называл его первым известным афроамериканцем, который выглядит чистым и способен ясно выражать свои мысли. А в 2019-м, выступая перед избирателями азиатского и латиноамериканского происхождения, политик заявлял, что «бедные дети такие же яркие и талантливые, как и белые дети». Оба эти замечания вполне можно расценить как проявление расизма.

Припоминали политику и его выступление в Университете Нью-Йорка в 2012-м, когда он, снова рассказывая об Обаме, решил процитировать 26-го президента США: «Сейчас самое время прислушаться к вневременному совету Тедди Рузвельта: "Говори тихо и держи большую палку". Я вас уверяю, у президента большая палка».

Сам Байден, надо отдать ему должное, несмотря на дифирамбы, которые пели его ораторскому мастерству журналисты в 1980-х, себя никогда великим оратором не считал.

Впрочем, самоирония не спасла бывшего вице-президента от насмешек Трампа и его сторонников. Они регулярно ставят под сомнение умственные способности «сонного Джо» (так Байдена окрестил нынешний глава государства) и диагностируют ему старческую деменцию.

Любимой в последнее время темой для острот противников главного кандидата от демократов и одной из причин для беспокойства его сторонников стала вынужденная самоизоляция политика на фоне пандемии коронавируса. Байден, который сейчас не занимает никаких должностей во властных структурах, и до этого не имел возможности принимать значимые политические решения. А оказавшись запертым в своем доме в Делавэре с конца марта, политик вообще в значительной мере выпал из поля зрения потенциальных избирателей, которые в то же время могли регулярно наблюдать за Трампом, выступающим с трибуны.

Чтобы продолжить общаться с электоратом, 77-летнему Байдену пришлось оборудовать в подвале своего дома студию для записи видеообращений и интервью. Первые снятые им ролики не отличались хорошим качеством — их высмеяли и пользователи соцсетей, и СМИ. Некоторые сторонники демократа даже сравнили его контент с видео, которые снимают террористы, требуя выкуп за заложников. Попытка провести прямой эфир также провалилась — трансляция на Facebook Live сопровождалась техническими накладками и прервалась спустя всего четыре минуты после начала.

Позже бывшему вице-президенту все же удалось справиться со сложностями и наладить регулярные эфиры. К маю он даже перебрался из подвала на первый этаж дома. Правда, смена декораций в итоге породила новый повод для шуток в отношении политика. В ходе одной из трансляций Байден сидел у открытого окна, и его речь постоянно прерывалась щебетанием птиц и гоготом гусей. В итоге ему пришлось отвлечься от критики Трампа. «На другой стороне моего участка есть пруд. Там много канадских гусей (казарок). Если вы слышите, как они кричат, то это они подбадривают меня», — пояснил политик.

На этом фоне большим шагом вперед выглядят попытки Байдена возобновить свою публичную деятельность. В конце мая он дважды покидал дом ради участия в памятных мероприятиях по случаю Дня поминовения и посещения протестных акций. Особенно выигрышно они смотрятся с учетом того, что самому Трампу из-за беспорядков у Белого дома якобы пришлось укрыться в подземном бункере. Возможно, это поможет демократам нарастить сбор пожертвований на кампанию и сократить финансовое отставание от республиканцев, а заодно — заполучить новых сторонников из числа молодежи, которая принимает активное участие в продолжающихся протестах и беспорядках.

С другой стороны, едва ли можно надеяться, что про историю с Тарой Рид скоро окончательно забудут. Рассчитывать на то, что кандидат от демократов внезапно избавится от своего косноязычия, тоже не приходится. Кроме того, вокруг Байдена нарастает еще один скандал, связанный уже с международной повесткой. Речь идет об Украине и расследовании незаконной деятельности нефтегазовой компании Burisma, где работал и получал немалые деньги сын политика, Хантер.

В мае депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал датированные 2016 годом записи телефонных переговоров между Байденом (на тот момент вице-президентом) и президентом Украины Петром Порошенко. Судя по ним, американский политик предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося делом Burisma. И хотя пока официальный Киев старается максимально дистанцироваться от данной истории, скандал рискует стать очередным ударом по репутации бывшего вице-президента — особенно если вспомнить, что штаб политика в первую очередь делает ставку на его порядочность и высокие моральные принципы.

«До тех пор, пока мистер Байден не сможет дать более четких и последовательных ответов, ему лучше оставаться в подвале. Возможно, главным девизом демократов в 2020-м может стать "Чем меньше Байдена, тем лучше"», — писал колумнист The Wall Street Journal Карл Роув. И, вероятно, он был недалек от истины.