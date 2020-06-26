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Шахтер из Танзании стал миллионером 

BFM.RU и ещё 3 5 часов назад
Шахтер из Танзании стал миллионером
Фото: РИА Новости
Он обнаружил редчайшие драгоценные камни
Шахтер из Танзании совершил уникальную находку в своей жизни, сообщает The Citizen. Он обнаружил два крупнейших камня танзанита. Первая гемма имеет вес 9,27 килограмма, вторая — 5,10 килограмма.
Танзанит является редчайшим драгоценным камнем, который находят исключительно на севере Танзании, в Восточной Африке. Камень ценится за богатство своих оттенков. Как полагают, через 20 лет его запасы будут истощены.
Шахтер, благоразумно предупредивший власти о находке, получил чек на 2,96 миллиона евро лично из рук президента Джона Магуфули.
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В мире , Танзания
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