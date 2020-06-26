Шахтер из Танзании стал миллионером 

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Он обнаружил редчайшие драгоценные камни

Шахтер из Танзании совершил уникальную находку в своей жизни, сообщает The Citizen. Он обнаружил два крупнейших камня танзанита. Первая гемма имеет вес 9,27 килограмма, вторая — 5,10 килограмма.

Танзанит является редчайшим драгоценным камнем, который находят исключительно на севере Танзании, в Восточной Африке. Камень ценится за богатство своих оттенков. Как полагают, через 20 лет его запасы будут истощены.

Шахтер, благоразумно предупредивший власти о находке, получил чек на 2,96 миллиона евро лично из рук президента Джона Магуфули.