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О плане по уничтожению Украины рассказал депутат Рады 

Газета.Ru и ещё 1 49 минут назад
План по уничтожению Украины представлен в Раде
Фото: facebook.com/Илья Кива
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал о плане по уничтожению страны через превращение ее в "актив и колонию". Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
Он добавил, что данный план будет реализовываться через агрессивные акции националистических и праворадикальных организаций.
Депутат добавил, что процесс по уничтожению страны уже запущен.
"Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах", — сказал Кива.
По его словам, средства на реализацию плана поступают через похищение людей, рэкит и уничтожение бизнеса.
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В мире , Украина , Илья Кива , Верховная Рада
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