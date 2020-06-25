Украинский депутат предложила стерилизовать безработных 

По ее словам, у неработающих граждан рождаются "дети низкого качества". Она также отметила, что безработные могут заводить детей для получения материальной помощи.

"Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", — подчеркнула Третьякова.

Федерация профсоюзов Украины выразила возмущение данным заявлением депутата, а также потребовала ее отставки. Видеоролик с высказываниями Третьяковой был опубликован в мае 2020 года.