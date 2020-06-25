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ФБР заявило, что не имеет достаточной информации для вывода о происхождении коронавируса 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
ФБР не смогло установить происхождение коронавируса
Фото: ТАСС
Федеральное бюро расследований (ФБР) США участвует в попытках установить происхождение коронавируса нового типа, но не обладает достаточной информацией, чтобы сделать определенный вывод. Об этом директор ФБР Кристофер Рей сообщил в среду в эфире телеканала Fox News.
Ему был задан вопрос, занимается ли ФБР выяснением происхождения коронавируса.
"Мы определенно участвуем в установлении происхождения коронавируса", — ответил Рей.
"На данный момент мне нечего добавить к тому, о чем публично сообщило [американское] разведывательное сообщество. Информации все еще недостаточно, чтобы понять, как вирус возник в Ухане", — признал директор ФБР.
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме 7 мая, предположил, что новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 8 мая заявила, что предположения президента США об утечке нового коронавируса из биологической лаборатории в городе Ухань из-за "глупой ошибки в Китае" противоречат действительности.
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Комментарии
В мире , США , Хуа Чуньин , Кристофер Рей , Дональд Трамп , МИД , ФБР , Fox News
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