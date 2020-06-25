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Новое обвинительное заключение вынесли в адрес Ассанжа 

Газета.Ru и ещё 10 52 минуты назад
Ассанжу вынесли новое обвинительное заключение
Фото: РИА Новости
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получи второе обвинительное заключение по факту сговора с хакерами. Об этом сообщается на сайте минюста США.
По данным американского минюста, эти хакеры могут быть связаны с разведывательной консалтинговой компанией из США Anonymous, а также с LilzSec, которые предоставили WikiLeaks полученные путем взлома электронные письма.
Уточняется, что второе обвинение не содержит новых эпизодов, однако оно «расширяет объем сговора» по взломам компьютеров, изложенным в 18 статьях из первого обвинительного заключения от мая 2019 года.
Решение было вынесено членами Федерального большого жюри.
В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.
В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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Комментарии
В мире , США , Джулиан Ассанж , Anonymous , Wikileaks
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