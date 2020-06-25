Ассанжу вынесли новое обвинительное заключение

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получи второе обвинительное заключение по факту сговора с хакерами. Об этом сообщается на сайте минюста США.

По данным американского минюста, эти хакеры могут быть связаны с разведывательной консалтинговой компанией из США Anonymous , а также с LilzSec, которые предоставили WikiLeaks полученные путем взлома электронные письма.

Уточняется, что второе обвинение не содержит новых эпизодов, однако оно «расширяет объем сговора» по взломам компьютеров, изложенным в 18 статьях из первого обвинительного заключения от мая 2019 года.

Решение было вынесено членами Федерального большого жюри.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.