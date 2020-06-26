Трамп заявил о своей «победе» на выборах

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По его словам, «американские демократы даже не безрассудные, они немного сумасшедшие».

В ходе выступления Трамп рассказал, что его друг как-то спросил у него, с кем тяжелее всего иметь дело, и тогда президент ответил ему, что хуже всего — сторонники Демократической партии США