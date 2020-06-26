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Трамп: С Россией иметь дело проще, чем с демократами 

Российская Газета и ещё 11 40 минут назад
Трамп заявил о своей «победе» на выборах
Фото: Gettyimages.ru © Andrew Lichtenstein
Президент США Дональд Трамп заявил в ходе выступления в штате Висконсин, что с демократами сложнее иметь дело, чем с Россией, Китаем или Северной Кореей.
По его словам, «американские демократы даже не безрассудные, они немного сумасшедшие».
В ходе выступления Трамп рассказал, что его друг как-то спросил у него, с кем тяжелее всего иметь дело, и тогда президент ответил ему, что хуже всего — сторонники Демократической партии США.
Это высказывание укладывается в линию поведения Трампа, который постоянно критикует демократов и своего предшественника на посту президента Барака Обаму.
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В мире , Азия , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , Политика , США , Выборы на Украине , Массовые беспорядки , Барак Обама , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Висконсин , Китай , КНДР
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