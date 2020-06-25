Трамп заявил о своей «победе» на выборах

Дональд Трамп заявил, что призывы демократов сократить финансирование полиции и упразднить правоохранительные органы в стране помогут ему переизбраться на второй срок. Президент США считает, что левые протестующие хотят создать «новый репрессивный режим, который они сами будут контролировать». По мнению экспертов, Демпартия, поддерживающая демонстрации и раздувающая их, теперь потеряла контроль над ситуацией. Аналитики полагают, что протесты, которые ещё больше поляризовали американское общество, действительно могут сыграть на руку Трампу.

Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции и даже упразднить правоохранительные органы в стране. Об этом он заявил в Аризоне во время своего выступления перед сторонниками.

«Я видел у Белого дома протестующих с плакатами. На транспарантах была надпись, только вдумайтесь: «Демократы говорят: сократить финансирование и упразднить». Я спросил: «Кому они собираются урезать финансирование и кого сократить?» Мне отвечают: «Полицию». А я: «Это же замечательно! Я только что победил на выборах! Потрясающе!» — заявил Трамп.

Американский лидер также прокомментировал беспорядки во время протестов в США против расизма и неоправданного применения силы полицией. По его словам, «бунтующие левые пытаются уничтожить» наследие Соединённых Штатов, чтобы «заменить его на новый репрессивный режим, который они сами будут контролировать».

«Они сносят статуи, оскверняют памятники и избавляются от инакомыслящих. Участники мирного политического движения так себя не ведут. Так себя ведут тоталитаристы, тираны и те, кто не любит нашу страну. Они не любят нашу страну. Левые не пытаются поощрять справедливость, равенство или же помогать угнетённым. У них одна цель — обрести политическую власть», — отметил американский лидер.

При этом в качестве одной из причин продолжающихся погромов Трамп назвал действия местных властей, сделав акцент на том, что больше всего проблем с активистами возникает у политиков, представляющих интересы Демократичной партии.

«Наша проблема — в штатах. Они слабы… Многие губернаторы, многие мэры — вы сами видите, что творится. К слову, чтобы вы понимали, всё это происходит именно в либерально-демократических штатах», — подчеркнул Трамп.

Он также спрогнозировал, что в случае, если кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден займёт «когда-нибудь» пост президента, левые протестующие «закроют его в Овальном кабинете и будут делать всё что захотят».

«Только представьте: если когда-нибудь президентом станет Сонный Джо, страна погрузится в хаос. Они разнесут всё, камня на камне не оставят. Сонный Джо… И заправлять всем будет не он», — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп назвал сумасшествием требования лишить финансирования правоохранительные органы или упразднить полицию.

«ЗАКОН И ПОРЯДОК», А НЕ «СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И УПРАЗДНЕНИЕ ПОЛИЦИИ». Леворадикальные демократы сошли с ума!» — написал Трамп на своей странице в Twitter 8 июня.

Протестные настроения

Напомним, в США не прекращаются демонстрации и беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания правоохранителями.

В конце мая в сеть попало видео, на котором один из полицейских во время ареста прижал мужчину коленом к земле, сильно надавив на область шеи. Флойд несколько раз жаловался на нехватку воздуха, а затем потерял сознание. В результате мужчина скончался 25 мая в больнице Миннеаполиса — с этого города и начались волнения, которые затем распространились на всю страну.

Всех сотрудников, участвовавших в задержании Флойда, уволили. Правоохранителю, применившему силовой приём к задержанному, предъявили обвинение в убийстве. Однако протесты не прекратились. Демонстранты по всей стране продолжили требовать от властей привлечь полицейских к более серьёзной ответственности.

В Атланте в середине июня началась новая волна манифестаций против расизма и полицейского насилия. Очередной виток выступлений спровоцировали действия полицейского, который смертельно ранил афроамериканца во время задержания в этом городе 12 июня — тот оказал сопротивление, после чего один из правоохранителей выстрелил в него.

Глава полиции Атланты подала в отставку, а мэр города заявила, что не считает действия представителя правоохранительных органов оправданными. Позже полиция сообщила, что сотрудник, открывший огонь по темнокожему мужчине, уволен, а другой причастный к инциденту силовик отправлен в административный отпуск.

Кроме того, во многих городах США активисты всё чаще требуют демонтировать монументы, которые, по их мнению, олицетворяют расизм, или же сами пытаются это сделать.

Так, 23 июня в Вашингтоне протестующие предприняли попытку снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону , однако полиция успела это предотвратить, применив перцовый газ. Несколькими днями ранее музей естественной истории в Нью-Йорке заявил о решении демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту . Эту меру поддержали местные власти.

Сам Трамп назвал такой шаг «нелепым» и призвал не убирать исторический объект.

Губернатор штата Северная Каролина принял решение перенести памятники деятелям Конфедерации с территории Капитолия в столице во избежание столкновений протестующих у этих монументов. 13 июня в Новом Орлеане протестующие снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку.

Полицейская реформа

После того как акции протеста стали сопровождаться беспорядками, в США заговорили об усилении контроля за правоохранительными органами и необходимости реформировать полицию.

8 июня ряд конгрессменов-демократов представили законопроект, предусматривающий создание федерального реестра случаев неправомерных действий правоохранителей. Документ также предполагает запрет на применение удушающих приёмов стражами порядка и упрощение процедуры привлечения их к ответственности. Спустя 10 дней комитет по судебным делам палаты представителей одобрил этот проект закона.

Однако Дональд Трамп его раскритиковал и выразил надежду, что документ не пройдёт через конгресс.

«На этой неделе демократы в палате представителей хотят одобрить законопроект, который уничтожит нашу полицию. Надеюсь, республиканцы в конгрессе будут решительно противостоять его принятию. Мы должны ценить и защищать нашу полицию, она обеспечивает нашу безопасность!» — написал в своём Twitter глава Белого дома.

Своё видение реформы правоохранительной системы Трамп изложил в указе, который подписал 16 июня. Документ тоже предусматривает появление реестра нарушений закона полицейскими. Кроме того, он ужесточает процедуру предоставления грантов стражам порядка.

Подготовили свой законопроект о реформе полиции и представители Республиканской партии . 17 июня они представили его в подконтрольном им сенате. Документ частично совпадает с положениями, изложенными в версии демократов, но делает упор на необходимость усовершенствовать систему отбора кандидатов на службу в правоохранительные органы.

При этом в некоторых штатах предложили упразднить полицию и создать вместо неё альтернативную структуру. В частности, городской совет Миннеаполиса принял резолюцию, согласно которой будет разработана «новая модель укрепления общественной безопасности».

В Сиэтле же активисты организовали зону, «свободную от полиции», захватив несколько кварталов в центральной части города. Впрочем, власти, которые сначала не препятствовали демонстрантам, теперь намерены ликвидировать зону, поскольку там возрос уровень преступности.

«Проголосуют за Трампа»

Как подчеркнул в разговоре с RT декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров , в ситуации массовых протестов, охвативших Соединённые Штаты, Трампу «важно своими заявлениями и действиями соблюсти баланс»: с одной стороны, должным образом отреагировать на волнения, а с другой — не ослабить структуру правоохранительных органов, поскольку это чревато увеличением числа преступлений в стране.

«Именно поэтому Трамп демонстрирует, что поддерживает законность и полицию, которая её обеспечивает. Глава Белого дома стремится показать, что выступает в качестве противника тех сил, которые деструктивно влияют на обстановку в США», — заявил эксперт.

По словам Сидорова, Трамп не случайно проводит параллель между протестами и мерами местных властей, представляющих Демпартию.

«Действия мэра-демократа Сиэтла, которая сначала вывела полицию из района Капитолийского холма, где позже активисты создали «автономную зону», а потом приняла решение о возвращении туда полиции, свидетельствуют о попытках демократов воспользоваться протестами в своих политических целях. Они активно поддерживали протестные настроения и раздували их», — заявил аналитик.

А теперь, когда активисты стали вести себя ещё более агрессивно, «демократы потеряли управление над этими людьми», подчеркнул Сидоров.

«Демпартия сама загнала себя в угол. Сейчас ей надо будет определиться, выстроить чёткую позицию относительно происходящего, поскольку приближаются съезды партии и 4 июля пройдёт День независимости. Демократам как-то надо будет обращаться к своим сторонникам. При этом понятно, с чем обратится Трамп, а вот тезисы демократов, в частности того же Байдена, предугадать сложно. Ведь если Демпартия будет призывать к дальнейшим протестам, то она потеряет часть неустойчивого электората», — сообщил эксперт.

Сидоров также прогнозирует, что если Трампу удастся организовать информационную кампанию таким образом, что «американцы поверят в действенность принятых мер» в рамках борьбы с пандемией, экономическим кризисом и протестами, то «его шансы на победу возрастут».

«Кроме того, атаки на полицию со стороны мэров-демократов и ряда демократических губернаторов, а также предпринимаемые ими шаги для ослабления полиции действительно увеличивают вероятность победы Трампа на предстоящих выборах. Ведь законопослушные граждане, столкнувшись с насилием протестующих в отношении себя и своей собственности, проголосуют за Трампа, поскольку глава Белого дома пытается всеми силами ассоциироваться с законом и порядком, при этом не вводя войска», — отметил аналитик.

Как пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин , у Трампа есть большие шансы стать второй раз президентом Соединённых Штатов «ввиду поляризации американского общества».