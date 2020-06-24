В США признали НЛО угрозой безопасности

Все новости на карте

Закрытый доклад мог встревожить сенаторов США . Тематикой были неопознанные летающие объекты. Парламентариям была предоставлена информация о «летающих тарелках». Теперь они требуют от Пентагона предоставить несекретный доклад о том, что это такое.

Отчет от Пентагона затребовал комитета сената США по разведке. Это произошло после закрытой встречи с некими экспертами, которые сообщили некую «тревожную информацию».

«Это давно назревшее развитие событий», — такими словами прокомментировал случившееся Ник Поуп.

Он ранее работал в отделе по исследованию НЛО в минобороны Великобритании:

«Это говорит о том, что те сенаторы, котоыре получили в прошлом году секретный доклад по НЛО были обеспокоены им. Их не удовлетворили нынешние заявления Пентагона».

Тема «летающих тарелок» давно будоражит американцев. В США есть секретный объект под названием «Зона 51». Считается, что там Пентагон прячет космические объекты, поэтому тщательно охраняет эту базу.

Как утверждают американские СМИ, сенаторы признали НЛО угрозой безопасности. Поэтому и потребовали от Пентагона предоставить все, что известно о "летающих тарелках".