Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенат США назвал НЛО угрозой безопасности 

Аргументы Недели 45 минут назад
В США признали НЛО угрозой безопасности
Фото: pixabay.com
Закрытый доклад мог встревожить сенаторов США. Тематикой были неопознанные летающие объекты. Парламентариям была предоставлена информация о «летающих тарелках». Теперь они требуют от Пентагона предоставить несекретный доклад о том, что это такое.
Отчет от Пентагона затребовал комитета сената США по разведке. Это произошло после закрытой встречи с некими экспертами, которые сообщили некую «тревожную информацию».
«Это давно назревшее развитие событий», — такими словами прокомментировал случившееся Ник Поуп.
Он ранее работал в отделе по исследованию НЛО в минобороны Великобритании:
«Это говорит о том, что те сенаторы, котоыре получили в прошлом году секретный доклад по НЛО были обеспокоены им. Их не удовлетворили нынешние заявления Пентагона».
Тема «летающих тарелок» давно будоражит американцев. В США есть секретный объект под названием «Зона 51». Считается, что там Пентагон прячет космические объекты, поэтому тщательно охраняет эту базу.
Пентагон официально опубликовал видеозаписи НЛО
Как утверждают американские СМИ, сенаторы признали НЛО угрозой безопасности. Поэтому и потребовали от Пентагона предоставить все, что известно о "летающих тарелках".
Некоторое время назад Дональд Трамп заявил, что у него есть интересная информация об НЛО. А Пентагон опубликовал официальное видео с полетом "летающей тарелки".
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
Аргументы Недели: последние новости
Коронавирус «поставил США на колени» Коронавирус «поставил США на колени» В Ливии начинается мировая война В Ливии начинается мировая война Источники: запрет на въезд граждан России в Евросоюз может быть сохранен Источники: запрет на въезд граждан России в Евросоюз может быть сохранен
Комментарии 11
В мире , Армия , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Сенат США , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Видео
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Самолет потерпел крушение из-за коронавируса
02:43
Самолет потерпел крушение из-за коронавируса
Происшествия В мире
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
02:59
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
Шоу-бизнес
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
00:36
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
В мире
Китай оценил празднование Победы в России
02:33
Китай оценил празднование Победы в России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение