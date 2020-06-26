Трамп изменил дизайн военных кораблей

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"Корабли, которые мы раньше делали, выглядели отвратительно. Я изменил это, — утверждал президент. — Я сказал: "Корабль выглядит ужасно, давайте сделаем его красивее. Давайте изменим дизайн".

Затем Трамп рассказал о деталях контракта компании на выпуск для ВМС ракетных фрегатов нового поколения FFG (X).

"Возможно, будет построено до 20 кораблей (пока речь идет о 10 — прим. ТАСС), мы работаем над этим, — продолжил он. — Сумма контракта составляет $5,5 млрд, вы построите один из самых маневренных и быстрых фрегатов. Будет создано 1 500 рабочих мест, а также 15 000 рабочих мест в штате в рамках системы снабжения".

По словам Трампа, FFG (X) будет иметь вертикальные пусковые установки (ВПУ) Mk 41. "Корабль в 30 мощнее фрегатов предыдущего поколения", — отметил Трамп.

На FFG (X) предполагается также разместить РЛС воздушного наблюдения "Энтерпрайз" EASR (Enterprise Air Surveillance Radar), боевую информационно-управляющую систему (БИУС) "Иджис" (AEGIS Baseline Ten, BL10), системы связи, артиллерийскую установку MK 57, средства противодействия, дополнительные возможности в области РЭБ.