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«Стоп таракан!»: силовики устроили тайный протест против Лукашенко 

News.ru и ещё 1 51 минуту назад
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Фото: Reuters
Белорусские силовики запустили тайный протест против действующего президента страны Александра Лукашенко. Сотрудники правоохранительных органов против переизбрания политика на шестой срок. Однако они не могут открыто показать своё недовольство, так как в республике действует статься об оскорблении власти.
Оппозиционный журналист Степан Путило через свой Tekegram-канал «NextaLive» публикует снимки полицейских. На кадрах видны антиправительственные лозунги, например, «Стоп таракан!» или «Уходи, ты не наш президент!». При этом на них присутствуют формы или другие знаки отличия, позволяющие утверждать, что фото сделано силовиками.
В таком протесте поучаствовали сотрудники Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь (ОАЦ), КГБ, ОМОН, ГАИ, Следком, МВД и другие внутренние войска.
Ранее Лукашенко отреагировал на прозвища, которые дают ему оппозиционные силы на фоне предвыборной кампании. По словам главы государства, конкуренты ведут себя неэтично, когда называют его «усатым тараканом» и «Саша 3%». Он утверждает, что у любого действующего лидера не может быть таких маленьких цифр.
Как писал NEWS.ru, белорусский лидер заявил, что в Белоруссии удалось сорвать масштабный план по дестабилизации страны накануне выборов. По его словам, были «сорваны маски» с «кукловодов» за пределами страны.
В республике в настоящее время проходит кампания по выборам президента. Нынешний лидер баллотируется на шестой срок.
Как стало известно, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование. Позднее в КГК проинформировали, что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержаны 20 человек, которые дают показания.
Как считает сам финансист и политик, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей являются «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом» банка.
17 июня представители Бабарико заявили, что их избирательный счёт заблокирован. Об этом сотрудники узнали при попытке заплатить из этих средств. Работники государственного Беларусбанка заявили, что все операции по реквизитам арестованы. На счету было больше 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2,9 млн рублей). В штабе считают, что арест не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. Там хотят пожаловаться в правоохранительные органы на неправомерность такого запрета. При этом арест не отразится на деятельности организации.
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Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , СКР , ГИБДД , МВД
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