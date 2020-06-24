Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Молдове под руководством президента устанавливают памятники румынским «героям» 

Lenta.ru 1 час назад
Под руководством Додона установят памятники «героям»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Правительство Молдовы планирует установить два памятника, о чем сообщает портал newsru.md.
Согласно проекту постановления кабинета министров республики бюст королю Румынии Фердинанду I Гогенцоллерну, при котором в 1918 году Бессарабия была насильственно аннексирована Румынией, должен появиться в селе Вережены. Второй памятник — румынским героям-пограничникам межвоенного периода 1918-1940 годов восстановят в селе Бэлэбэнешть. Свой героизм пограничники продемонстрировали на границе с Советским Союзом, проходившей в те годы по Днестру.
Считалось, что президент Молдовы Игорь Додон, не только контролирует нынешнее правительство, но и заявляет себя пророссийским политиком, а также последовательным поборником государственности Республики Молдова. В предвыборной программе, с которой он шел на президентские выборы значится пункт о запрете унионистских партий и движений на территории Молдовы.
Унионизм — специфическое политическое течение, целью которого является ликвидация Молдовы как независимого государства и ее присоединение к Румынии. Его идеология базируется на «национальных румынских ценностях» межвоенного периода. Своим политическим идеалом унионисты считают акт аннексии Бессарабии, произошедший в 1918 году, который не был признан Советским Союзом. Они считают Красную армию, освободившую Молдавию от нацистов оккупационной.
Румынские пограничники, участвовавшие в боестолкновениях с советскими частями, являются для унионистов национальными героями. Установка памятников, увековечивающих «Великое объединение» и борцов против «русских оккупантов» — серьезный фактор укрепления в Молдове идеологии унионистских политических организаций, которые Игорь Додон обещал запретить как антигосударственные, считает автор публикации в newsru.md. По его словам, со ссылкой на кишиневских обозревателей, никаких действий в этом направлении президентом так и не было предпринято.
В публикации указывается, что скандальное постановлении молдавского правительства стало известно 22 июня 2020 года, который отмечается в Молдове как День памяти и скорби. Ни президент Игорь Додон, ни премьер-министр Ион Кику не приняли участие в возложении цветов и венков к Вечному Огню на кишиневском Мемориале «Вечность», акцентирует внимание newsru.md.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
Последние новости
Статья Путина о Второй мировой зацепила Германию Статья Путина о Второй мировой зацепила Германию Лукашенко остался в стороне во время общения Путина с лидерами стран на параде Лукашенко остался в стороне во время общения Путина с лидерами стран на параде Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
В мире , Игорь Додон , Молдова , Румыния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Самолет потерпел крушение из-за коронавируса
02:43
Самолет потерпел крушение из-за коронавируса
Происшествия В мире
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
02:59
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
Шоу-бизнес
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
00:36
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
В мире
Китай оценил празднование Победы в России
02:33
Китай оценил празднование Победы в России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение