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Китай заявил протест США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 38 минут назад
Китай заявил протест США
Фото: Reuters
Пекин решительно выступает против планов Вашингтона по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил официальный представитель минобороны Китая, старший полковник У Цянь.
«Китай выступает решительно против размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — приводит его слова ТАСС.
«Если США продолжат придерживаться этого плана по размещению, то для Китая это станет провокацией «прямо на пороге его дома». Китайская сторона не будет сидеть сложа руки и примет все необходимые решительные ответные меры», — пообещали в китайском военном ведомстве.
У Цянь также предостерег Японию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) от размещения американских ракет средней дальности на их территории.
Накануне представитель администрации США высокого ранга на брифинге, посвященном предстоящему визиту президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон, сообщил, что американские власти рассматривают возможность переброски части выводимых из Германии американских войск в другие страны Европы, а также в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).
«Некоторые [воинские части] могут быть развернуты в регионах Индийского и Тихого океанов, другие — потенциально в иных частях Европы, какие-то — вернуться в конечном счете в Соединенные Штаты», — сказал он.
Еще в декабре прошлого года командующий ВВС США в Тихом и Индийском океанах генерал Чарльз Браун поддержал идею размещения ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, это «было бы полезно» и изменило бы «расчеты, касающиеся происходящего в регионе».
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Комментарии
В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , США , Анджей Дуда , Чарльз Браун , Министерство обороны , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Китай
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