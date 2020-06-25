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На западе Казахстана ужесточили карантин и вернули блокпосты 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
В Казахстане вернули блокпосты из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Блокпосты вернули в Мангистауской области Казахстана из-за роста новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в центре общественных коммуникаций региона.
Блокпосты снова установили в Жанаозене и Каракиянском районе до 13 июля. Кроме того, на въезде в десять населенных пунктах в Бейнеуском районе установили контрольно-пропускные пункты.
Власти региона также ограничили проведение семейных торжеств, религиозных церемоний и других мероприятий. Созданы мобильные группы внутри сёл.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 июня в Казахстане выявили 19 285 случаев заражения коронавирусом, в том числе 456 — в Мангистауской области. За минувшие сутки в регионе выявили всего семь новых случаев заражения.
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