Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы

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Лукашенко не стал общаться с президентами других стран после парада в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади переговорил «на ногах» с главами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана, президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом держался позади.
Путин выступил с обращением на Красной площади
После парада Победы главы государств отправились в Александровский сад на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Путин всю дорогу шел в сопровождении Касым-Жомарта Токаева, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиеева.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко все это время держался позади, ни с кем не общался, передает РИА «Новости».
Уже после церемонии возложения Путин некоторое время общался с молдавским лидером Игорем Додоном.
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.
Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.
После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
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В мире , Видео , Игорь Додон , Шавкат Мирзиеев , Эмомали Рахмонов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости , Молдова , Москва , Таджикистан , Узбекистан
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