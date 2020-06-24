Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы

Шавката Мирзиеева. После парада Победы главы государств отправились в Александровский сад на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Путин всю дорогу шел в сопровождении Касым-Жомарта Токаева, Эмомали Рахмона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко все это время держался позади, ни с кем не общался, передает РИА «Новости».

Уже после церемонии возложения Путин некоторое время общался с молдавским лидером Игорем Додоном

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.