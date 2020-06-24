Ливийцы попросят Египет о помощи

Ливийцы официально попросят Египет вмешаться в ситуацию в Ливии в случае, если лояльные Правительству национального единства (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем силы захватят город Сирт и провинцию Джуфра и продвинутся дальше на восток, заявил агентству MENA глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акила Салех.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

"Ливийский народ официально попросит Египет ввести свои вооруженные силы, если это потребуется для защиты национальной безопасности Ливии и Египта. Это будет законная самооборона в случае, если террористические группировки перейдут "красную линию", о которой говорил президент ас-Сиси: попробуют захватить город Сирт или Джуфру и продвинуться дальше", — заявил Салех.

Салех отметил, что главной причиной проблем Ливии является иностранное вмешательство в том или ином виде. Ранее ливийский парламент обвинял в таком вмешательстве Турцию. "Хватит нам войн… призываем всех остановить кровопролитие", — заявил спикер.

Ливийская национальная армия (ЛНА) ввела в воскресенье бесполетную зону вокруг города Сирт и приветствовала готовность Египта оказать помощь Ливии. Заседающее в столице Триполи ПНС отвергло озвученные президентом Египта идеи и заявило, что субботнее выступление ас-Сиси равноценно объявлению войны.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.