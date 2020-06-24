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США посчитали Тимошенко пророссийским политиком 

Lenta.ru 58 минут назад
США посчитали Тимошенко пророссийским политиком
Фото: Facebook
Сотрудники Госдепартамента США избегали личных встреч с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, поскольку считали ее пророссийским политиком. Об этом говорится в книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, передает «Страна.ua».
Болтон описал свой визит в Киев во время последних президентских выборов на Украине. Так, в 2018 году политик организовал встречу с представителями украинской власти и оппозиции. Болтон пообщался с лидерами парламентских фракций, в числе которых была и Тимошенко. Однако личную встречу с лидером «Батькивщины» решили не устраивать, поскольку в Госдепе считали, что она близка к России.
При этом на тот момент Тимошенко считалась наиболее вероятным кандидатом на пост президента в случае поражения на выборах Петра Порошенко, отмечает «Страна.ua».
Ранее сообщалось, что в своей книге Болтон рассказал о позиции президента США Дональда Трампа по поводу предотвращения Третьей мировой войны. По мнению американского лидера, полезным в этом смысле оказался бы украинский лидер, симпатизирующий России.
Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Американский лидер объяснил это серьезными ошибками, которые допускал советник. После этого он написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона. Президент США назвал книгу сборником лжи, а правительство США намеревается подать на автора в суд, чтобы лишить его доходов от продажи — его обвиняют в раскрытии огромного количества секретной информации.
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В мире , Юлия Тимошенко , Джон Болтон , Петр Порошенко , Дональд Трамп , Госдеп США , Киев , США
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