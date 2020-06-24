Лукашенко поговорил с ветераном и вытер слезы 

Президента Белоруссии Александра Лукашенко тронула беседа с ветераном войны во время парада Победы в Москве . На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье», видно, как белорусский лидер вытер платком слезы.

Как сообщает «Sputnik Беларусь», ветераны Великой Отечественной войны сидели на трибуне в первом ряду вместе с главами государств, приехавшими на парад. Лукашенко прибыл на памятные мероприятия в Москве со своими сыновьями — Виктором, Дмитрием и Николаем.