Лукашенко прибыл на парад

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко , приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина . Об этом сообщает РИА Новости в среду, 24 июня.

До этого белорусский лидер держался чуть в стороне, отмечает агентство. Лукашенко прибыл в Москву накануне вечером.

Мероприятие было перенесено с 9 мая из-за распространения коронавируса.