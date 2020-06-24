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Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко прибыл на парад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 24 июня.
До этого белорусский лидер держался чуть в стороне, отмечает агентство. Лукашенко прибыл в Москву накануне вечером.
Военный парад начался на Красной площади в Москве в 10:00. На центральной трибуне находятся Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В этом году в честь юбилея Победы в Москву приехали также президент Абхазии Аслан Бжания, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Мероприятие было перенесено с 9 мая из-за распространения коронавируса.
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В мире , Анатолий Бибилов , Игорь Додон , Аслан Бжания , Шавкат Мирзиеев , Сооронбай Жээнбеков , Эмомали Рахмонов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Милорад Додик , Александр Вучич
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