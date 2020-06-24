Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине 120 населенных пунктов остались без света 

РИА Новости 2 часа назад
На Украине 120 населенных пунктов остались без света
Фото: РИА Новости
Сто двадцать населенных пунктов в шести областях Украины остались без электроэнергии из-за дождей и порывов ветра, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 (время совпадает с мск.) 24 июня в результате осложнения погодных условий (дождя и порывов ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 120 населенных пунктов в шести областях, а именно: в Ивано-Франковской — 62, в Сумской — 17, в Житомирской — 16, в Черновицкой — 13, в Волынской — 9 и в Закарпатской — 3", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Видео дня. Особенности главного военного смотра 24 июня
Последние новости
Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
В мире , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут»
«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
Украина предстанет перед судом по делу МН17
Украина предстанет перед судом по делу МН17
Древний «осетр» оказался не осетром
Древний «осетр» оказался не осетром
Видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
00:34
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
Общество
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
00:59
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
Происшествия
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
01:02
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
Происшествия
Российские депутаты устроили драку на заседании
01:10
Российские депутаты устроили драку на заседании
Политика
Появилось видео экскурсии по Главному храму ВС РФ
04:17
Появилось видео экскурсии по Главному храму ВС РФ
Общество
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
«Он угробил уже пятерых»
02:52
«Он угробил уже пятерых»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение