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В Туве объявили день траура по умершему от COVID-19 верховному ламе 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
В Туве объявили день траура по умершему верховному ламе
Фото: Централизованная Буддийская Религиозная Организация "Управление Камбы-Ламы Республики Тыва". Хурээ "Цеченлинг"
Глава Тувы Шолбан Кара-оол в связи со смертью верховного ламы Тувы Джампела Лодоя, скончавшегося после заражения коронавирусом, объявил пятницу днем траура в республике, сообщает пресс-служба главы.
Во вторник Кара-оол сообщил о кончине верховного ламы.
"В связи с кончиной Камбы-Ламы Республики Тыва Джампела Лодоя (Сата Апыш-оола Шууракайовича), выражая скорбь и соболезнуя буддистам Республики Тыва, а также его родным и близким … постановляю: объявить 26 июня 2020 года днем траура в Республике Тыва. В день траура на территории Республики Тыва приспустить Государственный флаг Республики", — цитирует пресс-служба распоряжение главы республики.
О госпитализации Лодоя с коронавирусом стало известно 10 июня. Позже пресс-секретарь главы Тувы сообщила, что он находится в тяжелом состоянии.
На сайте Буддийской традиционной сангхи России отмечают, что Джампел Лодой был избран на пост верховного ламы Тувы 29 ноября 2019 года во второй раз. Ему было 44 года.
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В мире , Республика Тыва
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