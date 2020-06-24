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В штате Вашингтон обяжут людей носить маски 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
В штате Вашингтон людей обяжут носить маски
Фото: Reuters
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что с 26 июня в Вашингтоне станет обязательным ношение масок.
Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что маски будут обязательны в помещениях и на улице, если не удаётся соблюдать социальную дистанцию.
«Когда вы носите маску, это значит, что вы заботитесь о людях», — сказал Инсли.
Губернатор также добавил, что в расположенном в штате округе Якима уже нет свободных койко-мест для больных, так что людей отвозят в другие больницы штата.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что тестирование на коронавирус «переоценено».
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