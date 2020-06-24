Выборы в Белоруссии: Европа обеспокоена, Москва молчит

Украина настроена прагматично

Тем самым создается впечатление, что белорусские власти вполне уверены в очередной победе действующего президента. Что любопытно, похоже, и в Киеве разделяют эту точку зрения, поскольку несколькими днями ранее Белоруссию посетила солидная украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком , который тоже обсуждал с белорусским коллегой Игорем Сергеенко октябрьский визит Зеленского.

Как представляется, если бы украинская сторона деликатно намекнула на свое желание дождаться исхода выборов, с приглашением, скорее всего, согласились бы повременить.

Тем не менее, большого удивления такой подход Киева не вызывает. Трудно не согласиться с мнением аналитиков белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста и Сергея Наумчика: в условиях вооруженного противостояния с Россией Украину гораздо больше волнует позиция официального Минска по этому вопросу, нежели положение с демократией и правами человека в Белоруссии.

При всей противоречивости риторики сегодняшнего белорусского лидера его действия в этом плане по большому счету пока, по-видимому, устраивают украинские власти. В пользу этого свидетельствуют, в частности, довольно интенсивное сотрудничество в военно-технической сфере и регулярные контакты военных. Например, в рамках упомянутого визита состоялась встреча министров обороны.

Поведение же гипотетического преемника Лукашенко является абсолютно непредсказуемым. Поэтому логично, что украинское руководство предпочитает руководствоваться принципом «лучше синица в руках, чем журавль в небе».

Западу не до Белоруссии

Судя по всему, аналогичные соображения ныне доминируют и в белорусской политике Запада. Он, естественно, никак не заинтересован в существенном увеличении протяженности линии своего непосредственного соприкосновения с агрессивной Россией. А поскольку за последние пару лет белорусско-российские отношения испортились достаточно серьезно, то Брюссель и Вашингтон демонстрируют определенную готовность оказывать поддержку Минску в его сопротивлении настроенности Москвы на «углубление интеграции», конечной целью которой явно является инкорпорация.

В таких обстоятельствах усиление нажима на официальный Минск по поводу сохраняющихся в стране недостатков в сфере демократии и прав человека представляется Европейскому союзу и Соединенным Штатам не слишком резонным. Как следствие, они ограничиваются тем, что выражают обеспокоенность некоторыми действиями белорусских властей, а в случае обострения внутренней ситуации, например, задержаний политических оппонентов Лукашенко или участников мирных акций, призывают к их освобождению и к соблюдению основных прав и свобод.

К тому же следует иметь в виду, что возникшие в последнее время у западного мира многочисленные собственные проблемы (от пандемии и вызванного ей экономического спада до массовых волнений) неизбежно уводят события в Белоруссии далеко из центра внимания развитых демократий. Это может в значительной мере развязать руки белорусскому режиму во внутренней политике, тем более что остается неясным, насколько адекватно он оценивает степень западного терпения.

Впрочем, многолетняя практика наглядно показала, что кардинально изменить ситуацию в Белоруссии не способны ни кнут, ни пряник Запада. Лукашенко готов идти на любые издержки ради удержания власти и в то же время не готов реформировать страну.

Кремль может воспользоваться моментом

Зато совершенно очевидно, что по-прежнему очень большими возможностями влиять на положение дел в Белоруссии обладает Россия. Наиболее наглядно это влияние было продемонстрировано в 2010 году, когда до последнего момента электоральная кампания Лукашенко шла под флагом острого противостояния с Кремлем. Но буквально за неделю до дня выборов Лукашенко отправился к тогдашнему российскому президенту Дмитрию Медведеву

В итоге разногласия были сняты, и в Минске все кончилось брутальным разгоном массовой демонстрации, сотнями задержанных, длительными сроками для ряда представителей оппозиции и фактическим разрывом с Западом, на восстановление отношений с которым потом ушло несколько лет.

До персональных атак на Лукашенко со стороны государственных российских медиа дело сейчас не дошло. В то же время противоречия более глубоки, поскольку затрагивают самую суть двусторонних отношений. Москва хочет «углубления интеграции», Минск сопротивляется и настаивает на справедливых с его точки зрения отношениях в экономической сфере.

Москва пока очень сдержанно высказывается по поводу нынешних белорусских выборов, даже несмотря на фактически прямые обвинения в поддержке некоторых потенциальных кандидатов в президенты и попытке вмешаться в политическую ситуацию в стране. Такие предположения Кремль, естественно, опровергает. «У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии, кандидаты есть у белорусского народа», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Москва пока не вмешивается даже в ситуацию вокруг Белгазпромбанка, львиная доля акций которого принадлежит российским структурам — Газпрому Газпромбанку . Хотя понятно, что держит это на контроле, так как, подчеркнул Песков, интересы крупнейших компаний страны «всегда находятся под защитой российского государства».

Однако то, что Кремль пока сдержанно молчит, вряд ли свидетельствует о его безразличии. Скорее всего, ведется некая тайная работа, результаты которой должны проявиться позже. Возможно, некий закулисный разговор с белорусским лидером состоится, когда он прибудет на парад Победы в Москве, назначенный на 24 июня.

Таким образом, нынешняя ситуация в белорусско-российских отношениях напоминает сюжет 2010 года, вот только теперь условия российской поддержки вообще могут поставить под угрозу суверенитет нашей страны.

Кремль наверняка попробует воспользоваться тем, что белорусской экономике, ослабленной последствиями пандемии, будет особенно трудно обойтись без российских субсидий.