Актёр-афроамериканец Кендрик Сэмпсон, известный российскому зрителю по роли в сериале «Как избежать наказания за убийство», а также актриса Тесса Томпсон и активисты Патрисса Каллорс и Мелина Абдулла обратились к ведущим представителям киностудий Голливуда с требованиями отказаться от идеализации образа полицейского и поддержать сообщество афроамериканцев. Свои подписи под обращением оставили более 300 актёров и продюсеров.

"Мы (представители кинобизнеса — NEWS.ru) имеем значительное влияние на культуру и политику. У нас есть возможность использовать наше влияние, чтобы представить и создать лучший мир. Тем не менее, исторически и в настоящее время, Голливуд поощряет эпидемию насилия со стороны полиции и антиафроамериканские настроения. Мы должны покончить с возвышением жестоких офицеров и агентов, которые действуют вне закона как герои. Эти образы поощряют копов, таких как Дерек Шовен, убийца Джорджа Флойда2, — говорится в обращении.

Также в письме отмечается, что в голливудских студиях и продюсерских компаниях редко встречаются темнокожие руководители верхнего звена. Актёры утверждают, что отсутствие истинной приверженности инклюзивности и институциональной поддержке только укрепило наследие превосходства белых в Голливуде, передаёт Variety.

Поскольку Голливуд был огромной частью проблемы, мы требуем, чтобы он был частью решения. Мы, как чернокожие люди, несем огромную, неизмеримую культурную и экономическую ценность для отрасли. Мы также страдаем от угнетения, порожденного этой отраслью. Мы имеем полное право требовать изменений. Мы требуем лучшего. Докажите, что чёрные жизни имеют значение для Голливуда, предпримите смелые шаги, чтобы защитить и инвестировать в жизнь чёрных, — продолжает автор.

Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе (США) в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка надавил ему коленом на шею и не отпускал, несмотря на слова мужчины о том, что он задыхается. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться. Инцидент спровоцировал масштабную волну протестов против полицейского произвола и расизма под лозунгом «Жизни чёрных имеют значение». Демонстрации сопровождаются погромами и стычками с силовиками. Многочисленные акции протеста также прошли во многих странах мира.