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Клинцевич: украинцы сбили MH17 вместо самолёта Путина 

News.ru 17 минут назад
Клинцевич: украинцы сбили MH17 вместо самолёта Путина
Фото: council. gov.ru/Russian Look/Global Look Press
Украинские военные в 2014 году планировали сбить самолёт, на котором летел президент РФ Владимир Путин, однако у них это не получилось. Такое мнение высказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Российский политик, комментируя слова адвоката обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате о том, что украинские военные могли сбить малайзийский Boeing по ошибке, так как подобное уже случалось в 2001 году, отметил, что сейчас рассматривается несколько сценариев произошедшего. По его словам, никто не знает, принадлежал ли «Бук» Украине.
У Киева была совсем другая цель. В 2014 году об этом уже говорили, и тогда все считали такую версию несостоятельной и даже глупой, но сейчас я так не считаю, — подчеркнул политик.
Он напомнил, что бойцы ВСУ всегда имели доступ к большим арсеналам, среди которых были и советские зенитные ракеты 9М38 и 9М38М1. Однако голландская прокуратура отвергает подобные предположения, передаёт ФАН.
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.
Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку.
К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждан России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство, писал NEWS.ru.
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В мире , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Франц Клинцевич , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Владимир Путин , ФСБ , Boeing , Совет Федерации , Bellingcat , Киев
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