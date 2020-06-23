США предрекли тяжелые времена

Дональд Трамп — один из самых выдающихся и эффективных лидеров США на данный момент. О нём положительно отзываются даже его самые страшные враги. Этот человек действительно проявил себя, как настоящий защитник свободы и демократии. При его власти американская армия вполне эффективно справлялась с мировым терроризмом. Благодаря общим усилиям США и России , организация «Исламская государство» (запрещена в РФ) была почти полностью уничтожена. Американская экономика с каждым годом крепла и становилась всё более стабильной. Почти ни у кого не имелись проблемы с трудоустройством. Если кому и не удавалось найти себя в жизни, тот получал достойное пособие.

Несмотря на многие противоречия, сохранялись относительно спокойные отношения с Россией. Любые конфликты, как правило, предотвращались. Даже коронавирусная пандемия не слишком пошатнула его репутацию. Ведь Дональд Трамп организовал для населения соответствующие выплаты. 1200 USD было выплачено без задержек и трудностей каждому человеку, кто оказался в затруднительном положении. Коронавирус слишком серьёзно ударил по экономике, и тысячи людей в одночасье лишились работы.

Но Трамп спас их всех, не допустив голодной смерти. По словам многих местных жителей, при действующем лидере Америка действительно стала другой. В ней появилась некая атмосфера спокойствия и тишины. Исчезли многие проблемы, которые ранее доставляли США неудобства. Трамп без сомнения был резок в отношениях с диктаторскими странами мира, но он никогда за всё своё правление не допускал полномасштабной войны. Каждый американец для него — живой человек, который заслуживает уважения и понимания.

Вот только всё это вскоре может покинуть США на долгие столетия. Все стремления к демократии и свободе, все желания сделать Америку мирной и процветающей страной. Движение «Black Lives Matter», появившееся с конца мая 2020 года, с каждым днём наращивает своё влияние в Штатах. Недавно оно уже зарекомендовало себя как полноценная политическая партия. Движение возникло из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушили при задержании. «Black Lives Matter» поддержали и извечные противники Трампа из «демократов». Если вначале требования протестующих были вполне адекватные, то уже к июню они начали переходить все имеющиеся границы. Вначале они заставили многих белых встать перед собой на колени, затем надавили на власти, потребовав от них многочисленных привилегий. С каждым разом им казалось, что правящие верхи не слишком реагируют на их требования. Сейчас это уже приводит к обратной стороне медали. Не стоит забывать, что убитый Джордж Флойд, из которого сделали святого мученика, был далеко не святым и не мучеником, а отъявленным негодяем. У него имелось весьма богатое криминальное прошлое. Он даже умудрился угрожать пистолетом беременной женщине. И вот за эти «подвиги» его едва ли не приравняли к Апостолам Иисуса Христа

Требования так называемой «политкорректности», исходящие от движения «Black Lives Matter», уже начинают напоминать чёрный расизм. По всей стране идут призывы к сносу памятников основателей США. Каждого белого, кто хоть как-то неуважительно отзывается о других цветах кожи, приравнивают к экстремистам и расистам. Придираются буквально к каждому слову. На территории США уже существуют сепаратистские объединения, вроде того же Сиэтла, где власть полностью перешла к чернокожему рэперу-бандиту. Протестное движение намеревается выиграть битву и организовать собственное правительство. Но мало кто понимает, насколько велика опасность прихода к власти подобных чёрных расистов. Люди, призывающие к демонтажу исторических памятников, порче ценной литературы и к якобы «уважению» к темнокожим, на деле сами являются расистами и экстремистами. Трамп пока не приравнивает мятежников к террористам, но многие уже советуют ему подумать об этом. Ведь медлить уже нельзя. Нередко вспоминаются слова В. И. Ленина «Промедление смерти подобно». В данном случае, речь идёт про бездействие по отношению к бунтовщикам.