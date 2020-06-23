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Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян 

Lenta.ru 25 минут назад
Европа откажется от туристов из России
Фото: depositphotos.com
Евросоюз рассматривает возможность запретить въезд гражданам России и некоторых других стран из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.
Помимо России речь идет о жителях США и Бразилии. При этом в списке стран, граждане которых смогут посетить Евросоюз, находятся Китай, Уганда, Куба и Вьетнам.
По данным издания, соответствующий документ готовится в Брюсселе в преддверии частичного открытия с 1 июля внешних границ ЕС. В настоящее время он пока не утвержден, а окончательное решение будет принято до конца текущей недели.
В середине июля в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля. Европа откажется от снятия ограничений на въезд для россиян, так как число новых случаев инфицирования COVID-19 в России еще велико. Кроме того, страна не сможет соответствовать принципам взаимности — сроки открытия российских границ остаются неясными.
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
По данным на 23 июня, в мире насчитывается более 9,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них 473 тысячи скончались, еще 4,5 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.
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В мире , Ассоциация туроператоров России , ЕС , Бразилия , Брюссель , Вьетнам , Китай , Куба , США , Уганда
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