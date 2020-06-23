Европа откажется от туристов из России

Евросоюз рассматривает возможность запретить въезд гражданам России и некоторых других стран из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.

Уганда, Куба и Вьетнам. Помимо России речь идет о жителях США Бразилии . При этом в списке стран, граждане которых смогут посетить Евросоюз, находятся Китай

По данным издания, соответствующий документ готовится в Брюсселе в преддверии частичного открытия с 1 июля внешних границ ЕС. В настоящее время он пока не утвержден, а окончательное решение будет принято до конца текущей недели.

В середине июля в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля. Европа откажется от снятия ограничений на въезд для россиян, так как число новых случаев инфицирования COVID-19 в России еще велико. Кроме того, страна не сможет соответствовать принципам взаимности — сроки открытия российских границ остаются неясными.

По данным на 23 июня, в мире насчитывается более 9,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них 473 тысячи скончались, еще 4,5 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.