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Россия попадет в «черный список» Евросоюза 

Вероника Полынина 39 минут назад
Россия попадет в «черный список» Евросоюза
Фото: depositphotos.com
Евросоюз может отказаться открыть границы с Россией и рядом других стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, пишет «Лента.ру» со ссылкой на New York Times.
В «черный список» Евросоюза, по данным издания, также попадут США и Бразилия. При этом для граждан Китая, Уганды, Кубы и Вьетнама, границы альянса, вероятнее всего, откроются уже 1 июля.
Окончательный список стран, с которыми ЕС готов восстановить авиасообщение, в настоящий момент обсуждается и будет объявлен на следующей неделе.
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предположили, что Россия с большой долей вероятности не попадет в список третьих стран, с которыми Европа в ближайшее время возобновит сообщение. С 1 июля Евросоюз намерен открыть границы для стран, ситуация с коронавирусом в которых «такая же, как в ЕС или лучше». В настоящее время речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии.
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В мире , Ассоциация туроператоров России , ЕС , Lenta.ru , New York Times
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