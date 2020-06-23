Россия попадет в «черный список» Евросоюза 

Евросоюз может отказаться открыть границы с Россией и рядом других стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, пишет «Лента.ру» со ссылкой на New York Times.

В «черный список» Евросоюза, по данным издания, также попадут США и Бразилия. При этом для граждан Китая, Уганды, Кубы и Вьетнама, границы альянса, вероятнее всего, откроются уже 1 июля.

Окончательный список стран, с которыми ЕС готов восстановить авиасообщение, в настоящий момент обсуждается и будет объявлен на следующей неделе.