Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве 

РИА Новости и ещё 5 54 минуты назад
Медведчук заявил о препятствовании посещению парада
Фото: РИА Новости
Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.
В этом году почти все мероприятия, посвященные 75-летию Победы, были перенесены из-за пандемии COVID-19. Девятого мая в Москве организовали только авиапарад и салют. Парад на Красной площади в этом году состоится 24 июня. Именно в этот день в 1945 году состоялся Парад Победы на Красной площади, им командовал Константин Рокоссовский, а принимал Георгий Жуков.
"Мы полны желания посетить парад Победы в Москве. Это историческое, знаковое событие не только для России, но и для Украины. Однако власть создает серьезные барьеры для визита нашей делегации — хотят лишить нас политической активности, возможности участия в пленарных заседаниях", — написал Медведчук в своем микроблоге в Twitter.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Последние новости
Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Комментарии
В мире , Украина , Георгий Жуков , Константин Рокоссовский , Виктор Медведчук , Верховная Рада , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут»
«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут»
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
Видео
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
В Ливии начинается мировая война
01:15
В Ливии начинается мировая война
В мире Армия
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
00:15
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
Политика Социология
Германии предрекли новую внезапную вспышку коронавируса
00:57
Германии предрекли новую внезапную вспышку коронавируса
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение