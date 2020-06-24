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В США выявили более 34 тысяч новых случаев коронавируса 

Газета.Ru и ещё 7 24 июня 2020
В США за сутки выявили более 34 тысяч случаев COVID-19
Фото: Reuters
Свыше 34 тысяч заразившихся коронавирусом обнаружили за сутки в США, свидетельствуют данные университет Джонса Хопкинса.
Согласно официальной информации, за 24 часа зафиксировано более 800 летальных случаев.
Всего в Соединенных Штатах более двух миллионов заболевших, 647 тыс. выздоровевших и 121 тыс. смертельных случаев
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Другое , COVID-19 , ВОЗ , США
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