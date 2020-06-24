В США за сутки выявили более 34 тысяч случаев COVID-19

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Свыше 34 тысяч заразившихся коронавирусом обнаружили за сутки в США , свидетельствуют данные университет Джонса Хопкинса.

Согласно официальной информации, за 24 часа зафиксировано более 800 летальных случаев.

Всего в Соединенных Штатах более двух миллионов заболевших, 647 тыс. выздоровевших и 121 тыс. смертельных случаев