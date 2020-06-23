Саакашвили рассказал, как прыгал с Трампом в фонтаны

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что во времена своего президентства принимал много разных гостей, в том числе Дональда Трампа , с которым они ходили по ночным клубам и "прыгали по фонтанам".

"А я всегда гостей всех принимал, возил их вокруг, мы бегали по чертовым колесам. Очень многие любили туда (в Грузию — ред.) ездить: Хилари (Клинтон — ред.), Трамп, Джон Маккейн был раз десять. Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали", — заявил Саакашвили во вторник в эфире передачи "В гостях у Дмитрия Гордона" на Youtube-канале журналиста.

Вместе с тем Саакашвили рассказал, что к нему ночью приезжал бизнесмен Борис Березовский и просил организовать им свадьбу с какой-то девушкой. Саакашвили сказал, что свадьба была организована ночью же. Но девушка сбежала с нее, сказав: "Я без своих родителей из Поволжья никуда".

Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.

В начале мая Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.