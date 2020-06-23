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«Украина стоит на пороге масштабной катастрофы» 

Вероника Полынина 17 минут назад
«Украина стоит на пороге масштабной катастрофы»
Фото: РИА Новости
Украина стоит на пороге масштабной экономической катастрофы, считает Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Мы перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод», — заявил Саакашвили в интервью Дмитрию Гордону, его слова приводит РИА «Новости».
При этом Саакашвили считает, что Украина способна исправить ситуацию за сто дней, для этого всем нужно тяжело работать. Конкретного плана по выходу из кризиса экс-президент Грузии не привел.
Как сообщал «Рамблер», Саакашвили получил должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ в начале мая. Изначально президент Украины Михаил Зеленский собирался назначить политика вице-премьером правительства по вопросу проведения реформ, однако инициативу раскритиковали депутаты Верховной Рады. После назначения Саакашвили Грузия отозвала для консультаций своего посла в Киеве.
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В мире , Украина , Михаил Зеленский , Михаил Саакашвили , Дмитрий Гордон , Верховная Рада , РИА Новости , Грузия
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