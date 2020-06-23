«Украина стоит на пороге масштабной катастрофы» 

Михаил Саакашвили. Украина стоит на пороге масштабной экономической катастрофы, считает Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии

«Мы перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод», — заявил Саакашвили в интервью Дмитрию Гордону, его слова приводит РИА «Новости».

При этом Саакашвили считает, что Украина способна исправить ситуацию за сто дней, для этого всем нужно тяжело работать. Конкретного плана по выходу из кризиса экс-президент Грузии не привел.