Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса 

РИА Новости 48 минут назад
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине
Фото: РИА Новости
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
Ранее Саакашвили заявил, что в стране растут центробежные настроения во всех регионах и Украина может распасться.
"Мы (стоим — ред.) перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод", — заявил Саакашвили во вторник в эфире передачи "В гостях у Дмитрия Гордона" на Youtube-канале журналиста.
По его словам, у Украины впереди очень тяжелые времена, но для их преодоления нужно всем тяжело работать. Вместе с тем Саакашвили сказал, что на Украине можно "исправить ситуацию… за 100 дней". При этом он не сказал, что для этого нужно делать.
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.
В начале мая Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Последние новости
Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Комментарии 1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Дмитрий Гордон , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец Тропицель назвал виновного в ее гибели
Отец Тропицель назвал виновного в ее гибели
Путин заявил о начале глобального кризиса
Путин заявил о начале глобального кризиса
Индия решила надавить на Россию ради C-400
Индия решила надавить на Россию ради C-400
Сенатор заявил об охоте Украины за самолетом Путина
Сенатор заявил об охоте Украины за самолетом Путина
Видео
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
00:15
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
Политика Социология
Адвокат раскритиковал спасавших жертву ДТП с Ефремовым
01:21
Адвокат раскритиковал спасавших жертву ДТП с Ефремовым
Происшествия Шоу-бизнес
Адвокат опроверг слухи об алкоголизме Ефремова
00:58
Адвокат опроверг слухи об алкоголизме Ефремова
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение