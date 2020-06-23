Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.

Ранее Саакашвили заявил, что в стране растут центробежные настроения во всех регионах и Украина может распасться.

"Мы (стоим — ред.) перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод", — заявил Саакашвили во вторник в эфире передачи "В гостях у Дмитрия Гордона" на Youtube-канале журналиста.

По его словам, у Украины впереди очень тяжелые времена, но для их преодоления нужно всем тяжело работать. Вместе с тем Саакашвили сказал, что на Украине можно "исправить ситуацию… за 100 дней". При этом он не сказал, что для этого нужно делать.

Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.

В начале мая Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.