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Женатого полицейского уличили в сексе с тремя женщинами 

Вероника Полынина и ещё 1 36 минут назад
Женатого полицейского уличили в сексе с тремя женщинами
Фото: depositphotos.com
В Великобритании женатый полицейский уволился со службы после того, как его уличили в сексе с тремя женщинами при исполнении служебных обязанностей, пишет Daily Mail.
Против экс-полицейского заведено дело о нарушении этики сотрудника правоохранительных органов, невыполнении инструкции и приказов, а также дискредитирующем поведении.
В ходе разбирательств сторона обвинения заявила, что Ричард Хоскен-Джонс имел сексуальные отношения с двумя женщинами в период с 2012 по 2018 года, а также с третьей женщиной в неуказанные сроки. Встречи с ними он вел в рабочее время, игнорируя исполнение служебных обязанностей.
На суде одна из женщин рассказала, что познакомилась с полицейским, когда он пришел арестовать ее сына. Через несколько дней Хоскен-Джонс написал ей сообщение, завязалась переписка, после чего он стал навещать ее у нее дома. По словам свидетельницы, полицейский приезжал к ней в форме и на служебной машине, находясь при исполнении. Каждый раз они занимались сексом. Она также отметила, что секс между ними происходил по обоюдному желанию, однако со временем она поняла, что Хоскен-Джонс ее использует.
После того, как она однажды отказалась заняться с ним сексом, предложив выпить чаю, отношения стали постепенно сходить на нет. Свидетельница также рассказала, что Хоскен-Джонс предупредил ее, что его собираются уволить из полиции, и попросил все отрицать, если к ней явятся его коллеги с вопросами.
Хоскен-Джонс отрицает свою вину и считает, что полиция пытается его оклеветать. Расследование дела продолжается.
Ранее «Рамблер» писал, что в центре Москвы арестовали молодую пару за попытку заняться сексом на улице на глазах у прохожих.
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В мире , МВД , Великобритания
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