Женатого полицейского уличили в сексе с тремя женщинами 

Великобритании женатый полицейский уволился со службы после того, как его уличили в сексе с тремя женщинами при исполнении служебных обязанностей, пишет Daily Mail

Против экс-полицейского заведено дело о нарушении этики сотрудника правоохранительных органов , невыполнении инструкции и приказов, а также дискредитирующем поведении.

В ходе разбирательств сторона обвинения заявила, что Ричард Хоскен-Джонс имел сексуальные отношения с двумя женщинами в период с 2012 по 2018 года, а также с третьей женщиной в неуказанные сроки. Встречи с ними он вел в рабочее время, игнорируя исполнение служебных обязанностей.

На суде одна из женщин рассказала, что познакомилась с полицейским, когда он пришел арестовать ее сына. Через несколько дней Хоскен-Джонс написал ей сообщение, завязалась переписка, после чего он стал навещать ее у нее дома. По словам свидетельницы, полицейский приезжал к ней в форме и на служебной машине, находясь при исполнении. Каждый раз они занимались сексом. Она также отметила, что секс между ними происходил по обоюдному желанию, однако со временем она поняла, что Хоскен-Джонс ее использует.

После того, как она однажды отказалась заняться с ним сексом, предложив выпить чаю, отношения стали постепенно сходить на нет. Свидетельница также рассказала, что Хоскен-Джонс предупредил ее, что его собираются уволить из полиции, и попросил все отрицать, если к ней явятся его коллеги с вопросами.

Хоскен-Джонс отрицает свою вину и считает, что полиция пытается его оклеветать. Расследование дела продолжается.

Ранее «Рамблер» писал, что в центре Москвы арестовали молодую пару за попытку заняться сексом на улице на глазах у прохожих.