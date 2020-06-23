Женатого полицейского уличили в сексе с тремя женщинами

В английском городе Эксетер идет разбирательство дела о женатом полицейском, которого обвиняют в сексе с тремя женщинами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Полицейский Ричард Хоскен-Джонс (Richard Hosken-Johns) ушел в отставку после выдвинутых против него обвинений. Его уличили в сексе при исполнении с двумя женщинами в период с сентября 2012-ого по январь 2018 года. Кроме того, он вступал в интимную связь с еще одной женщиной, находясь на службе. Даты не уточняются.

Одна из его жертв, представившаяся как Эйч, утверждает, что она вступала в интимные отношения с Ричардом по обоюдному согласию. Она рассказала, что познакомилась с ним около пяти лет назад: полицейский приехал к ней домой, чтобы арестовать ее сына за правонарушения. При задержании Ричард взял номер телефона Эйч и вскоре пригласил ее на кофе.

Эйч получала от него сообщения примерно три раза в неделю. Женщина охотно шла на контакт, потому что чувствовала себя одинокой.

«Иногда он приезжал в нерабочее время, но чаще всего он был при исполнении и на патрульной машине, — поделилась она. — Мы занимались сексом каждый раз, когда он переступал порог моего дома. Вскоре я почувствовала, что меня используют».

Когда Ричард в очередной раз предложил Эйч заняться сексом, она отказалась. Он стал реже писать и в результате сказал ей, что завел новую любовницу. Позже он снова вышел на связь и заявил, что его отстранили от работы, но не назвал причину. Он приказал ей «все отрицать», когда к ней придут следователи.

«Рич использовал меня, чтобы получить то, что ему было нужно… секс», — подчеркнула Эйч.

Следователи выяснили, что Ричард неоднократно приезжал к ее дому, находясь на службе. Некоторые встречи длились до полутора часов.

Ричард отрицает свою вину и считает, что полиция пытается его оклеветать. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Великобритании двое полицейских, прибывших на Виргинские острова для оказания помощи после урагана, занялись сексом в общественном туалете и сломали кабину. Личности участников не раскрываются.